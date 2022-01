Scrutin du 23 janvier : Malick Gakou appelle les Dakarois à "choisir le maire du futur de Dakar incarné par Barthélemy Dias"

En prélude à la grande caravane de la coalition Yewwi Askanwi à Dakar cet après-midi, le Président du Grand Parti s'est déplacé chez le candidat à la mairie de Dakar, Barthelemy Dias, pour lui apporter son soutien et l'encourager pour la conquête de la capitale.





Le Président Gakou a saisi l'occasion pour lancer un vibrant appel aux populations de la capitale à "choisir le maire du futur de Dakar incarné par Barthélemy Dias".