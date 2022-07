Scrutin du 31 juillet 2022 : La cinglante révélation d’El Hadj Malick Ndiaye, candidat de Wallu-Yaw à Linguère

Replique, Candidat,BBY à Linguere

«Les responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar sont en train de faire enrôler des cartes nationales d’identité pour gagner le scrutin», a révélé le leader de l’inter-coalition Yaw-Wallu au journal ‘’Source A’’.





Lors d’un meeting à Nguith, dans le département de Linguère, El Hadj Malick Ndiaye, Secrétaire national à la communication du Pastef, n’a pas pris de gants pour accuser le camp de la majorité présidentielle de ‘’fraudeur’’.





‘’Les leaders de Benno confectionnent des cartes d’identité pour remporter les Législatives. D’ailleurs, ils ont déjà fait des transferts d’électeurs, car ils savent que les populations du Djolof leur ont déjà tourné le dos’’, révèle-t-il.





Dans le cadre de cette campagne électorale, Malick Ndiaye invite les jeunes à aller récupérer leurs cartes d’électeur qui sont en souffrance au niveau des commissions, de surveiller le vote et de faire face aux électeurs importés. Dans la foulée, il soutient que Wallu-Yewwi va remporter haut la main les élections législatives, surtout dans la région de Louga où Aly Ngouille Ndiaye est le maire de Linguère.