SCRUTIN DU 31 JUILLET : Mamadou Mamour Diallo a voté à l’école régionale 1

Tout de blanc vêtu, couvre-chef bien ajusté, Mamadou Mamour Diallo, le leader du mouvement « Dolly »franchit avec assurance le portail de l’école régionale 1. Distribuant un large sourire à ses nombreux militants qui scandaient son nom et l’applaudissaient, il se dirige vers son bureau de vote. Quelques minutes plus tard, après avoir accompli son devoir civique, il regagne la grande cours de ce temple du savoir où il a fait ses humanités. La main tachetée d’encre indélébile, M. Diallo, accompagné par ses proches collaborateurs, a fait une déclaration pour se féliciter du bon déroulement du vote : « Pour le moment nous n’avons pas encore noté une grande affluence des éleveurs mais c’est compréhensible, à Louga, les gens ont l’habitude de voter dans l’après-midi. Nous lançons un appel à la population pour qu’elle sorte voter massivement » a –t-il précisé d’emblée. Et de poursuivre avec conviction : « nous avons discuté avec les présidents de bureau de vote. Ils nous ont informé que tout le matériel est en place et aucun indicent n’a été constaté. Donc, nous disons tout haut que l’administration a réussi le défi de l’organisation. En tout cas nous sommes très confiants. Notre coalition sortira victorieuse à l’issue du dépouillement. Nous avons mené une bonne campagne électorale donc c’est normal que les résultats suivent ».