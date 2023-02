Second quinquennat de Macky Sall : Abdoulaye Dieye lance une pétition pour mobiliser un million de signatures

Abdoulaye Dieye a lancé, hier, une pétition pour un second quinquennat du Président Macky Sall. Le lancement a eu lieu à Dakar. "L'objectif de cette pétition est de permettre à tous les Sénégalais qui le souhaitent de solliciter du Chef de l'Etat qu'il se présente à l'élection présidentielle de 2024 afin de permettre à notre de consolider ses acquis démocratiques et républicains, de renforcer ses avancées économiques et sociales et de maintenir son leadership à l'international", a-t-il déclaré devant des centaines de militants et de membres de l’initiative.





180 volontaires seront déployés dans les 46 départements du pays ainsi que dans la Diaspora. Ces volontaires travailleront en collaboration avec des points focaux. L’objectif est d’atteindre au moins un million de signatures. « Accompagner le président de la République, l'aider, l'appuyer pour qu'il continue son œuvre a la tête du Sénégal pour les cinq prochaines années c'est offrir à la République et à la nation sénégalaises le choix du meilleur au lieu de celui du pire", a justifié le Directeur Général de l’AIBD.