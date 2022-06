Secousses des investitures : Aminata Mbengue convoque d’urgence le Bureau politique et le Secrétariat exécutif du PS

Quoique l’on puisse dire, croit savoir le quotidien Les Échos, c’est que des secousses telluriques ne manqueront pas dans les partis politiques membres de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) avec les investitures de Macky Sall.



Pour anticiper une éventuelle montée d'adrénaline dans les rangs et éviter qu'une fronde lui retombe dessus, Aminata Mbengue Ndiaye, Secrétaire générale du Parti Socialiste (PS), a convoqué deux réunions d’urgence.



Il s'agit du Secrétariat exécutif national, demain jeudi 02 juin à partir de 16 heures, et du Bureau politique (Bp), le samedi 04 juin à partir de 10 heures, à la Maison du Parti socialiste. Il faut dire, au regard des listes, que les socialistes ont mille et une raisons de râler.