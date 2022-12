Secret défense et emprisonnement de Pape Alé Niang au menu des débats à l'Assemblée nationale

C'est depuis l'étape des remarques sur la forme du rapport des travaux en commission que le sujet a été abordé. L'emprisonnement de Pape Alé Niang a été en effet soulevé lors des travaux en commission à l'occasion du passage du ministre des Forces armées. Toutefois, son nom n'a pas été mentionné. Prenant la parole, le député Guy Marius Sagna a demandé à ce que cela soit modifié "par principe" et pour l'histoire. Par ailleurs, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz a rendu un vibrant hommage à Pape Alé Niang.







Dans le même sillage, des députés ont souhaité avoir des éclaircissements sur la notion de secret défense. Allant plus loin, Guy Marius Sagna a demandé au ministre des Forces armées "d'aider les députés à retrouver le décret 2020-23- 65 du 23 décembre 2020 relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de État" mais aussi "l'instruction présidentielle numéro 057/PR/SG/DCSSI du 13 janvier 2021 sur la protection du secret". Guy Marius Sagna considère que "rien de ce qui concerne le peuple sénégalais ne devrait être caché".





C'est pour cette raison d'ailleurs que l'opposition a refusé la proposition de voter le budget du ministère des Forces armées sans débat. En effet, comme l'a affirmé Abdou Mbow, depuis 10ans, le budget dudit ministère n'a jamais été débattu à l'exception de deux années.