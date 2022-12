Secteur de la Microfinance : 50 milliards F CFA de crédits octroyés mensuellement

Le ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Victorine Anquediche Ndèye Informe que, 50 milliards F CFA de crédits sont octroyés mensuellement par les institutions de microfinance.





Lors du vote du budget de son département à l’Assemblée, elle renseigne que son département compte 4 millions de clients, soit près de 10 fois la clientèle des institutions bancaires du pays. Selon les chiffres de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), le secteur compte 69 884 emplois permanents, 85 199 contrats à durée déterminée et 458 385 bénévoles ou membres mutualistes démontrant ainsi la dimension transversale et l’importance de son département ministériel.