Secteur privé : voici la liste des entreprises exonérées de TVA en 2022-2023

Elles étaient dix en 2021-2022. Elles sont maintenant au nombre de sept. La Direction générale des impôts et domaines (DGID) a publié la liste des entreprises exonérées de TVA pour la période 2022-2023.



D’après Le Quotidien, il s’agit d’Hercules Global Sarl, Polytek Sa, Tosaly Sénégal Iron steel-Tiss Sa, Sen-Surgel-Sas, Baobaoshu-Sa, Kitamba Sasu et Galion Sénégal Sa.



Ces entreprises, précise le journal, interviennent dans les domaines, respectivement, de la production de lubrifiants (notamment), de la fabrication de tubes en PVC (entre autres), de la sidérurgie, de l’exportation de fruits et légumes, de la fabrication d’emballages en carton, de la confection de serviettes hygiéniques lavables et du plastique.



Les bénéficiaires des exonérations de TVA sont ainsi regroupés dans la Zone économique spéciale (ZES). Laquelle est, rappelle Le Quotidien, un espace offrant «un ensemble d’infrastructures et de services qui assurent aux entreprises les meilleures conditions d’exercice de leurs activités».