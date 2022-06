Sécurité : le discours martial du Gouverneur de Tamba

Le Discours Martial du gouverneur de Tambacounda

Que les malfaiteurs se le tiennent pour dit. Ceux ou celles qui souhaitent essayer de perturber la sécurité qui est garantie par le comité régional de sécurité de Tambacounda sont avertis par le Gouverneur de la région et patron du comité régional de sécurité. Oumar Mamadou Baldé s’est exprimé avec un ton ferme lors de la cérémonie de remise de lot importants de matériels destinés aux sapeurs-pompiers de Tambacounda. « Nous n’atteindrons jamais la sécurité à 100% mais que ceux qui sont malintentionnés entendent de nouveau de la parole du gouverneur de région, patron de la sécurité régionale que nous restons déterminés à sécuriser nos populations et leurs biens sur l’étendue de la région. Ceux ou celles qui souhaitent essayer de perturber cette sécurité qui est garantie par le comité de sécurité nous trouveront sur leurs chemins », a laissé entendre le patron de la sécurité régionale.









Le Gouverneur Oumar Mamadou Baldé se dit très heureux d’avoir reçu l’appel du ministre de l’intérieur le jeudi en pleine réunion du comité régional de sécurité de Tambacounda. «Le jeudi, de 10 heures du matin à 18 heures 30 minutes, votre comité régional de sécurité a travaillé ici à la gouvernance pour évaluer la situation sécuritaire et nous projeter également dans des dispositions qui permettront de rendre notre région et notre ville parmi les plus sûres du Sénégal. Des officiers de haut rang ont été témoins de l’appel du ministre de l’intérieur pour annoncer au comité de sécurité après l’avoir félicité que la ville de Tamba et la région de Tamba sont aujourd’hui évaluées comme la ville et la région les plus sûres au Sénégal en termes de sécurité ».