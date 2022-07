Sédhiou : Après avoir accompli son vote, le ministre Abdoulaye Diop salue la maturité de la démocratie sénégalaise

Le vote a démarré sans incident, du moins pour l'instant, à Sedhiou. Le ministre Abdoulaye Diop, en charge de la culture et de la communication et tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) vient d'accomplir son devoir citoyen. Retraçant le parcours des différents partis et coalitions qui ont abouti à ce grand rendez-vous de l'histoire politique du Sénégal, le ministre maire de Sedhiou a dit que ce scrutin montre la maturité de la démocratie sénégalaise.



Il exhorte tous les électeurs à accomplir leur devoir citoyen dans la paix et la stabilité.



Pour l'instant, l'affluence n'est pas de mise dans quasiment tous les lieux de vote où aucun bureau n'a encore dépassé la barre des 90 votants. Hormis cela le scrutin se déroule normalement notamment au centre témoin sis à l'école 2.