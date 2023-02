Sédhiou : Tout ce qu’il faut savoir sur la tournée économique de Macky Sall

Tout ce qu’il faut savoir sur la tournée économique de Macky Sall

Le Président, Macky Sall, effectue une tournée économique à Sédhiou du 27 février au 04 mars 2023. Cette tournée sera notamment marquée par la tenue d'un Conseil présidentiel, d'un Conseil des Ministres et par plusieurs inaugurations comme le Pont de Marsassoum, la Centrale électrique de Tanaff, l'hôpital régional ou encore le Centre de formation professionnelle en foresterie de Bounkiling. Le Chef de l'Etat procédera également, entre autres activités, au lancement des travaux de la boucle du Pakao.





Infrastructures routières : Plus de 165 milliards FCFA investis depuis 2015





Lors du premier Conseil des Ministres délocalisé, tenu le 25 février 2015, les investissements destinés à la réalisation des infrastructures routières dans la région de Sédhiou avaient été évalués à 61,8 milliards FCFA. En 2022, soit sept ans plus tard, l'enveloppe monte à plus de 165 milliards FCFA, pratiquement le triple de ce qui a été initialement prévu. La Présidence a détaillé les investissements réalisés dans la région : “Le bilan très satisfaisant des réalisations s'affiche comme suit : Travaux achevés : 76 milliards 99 millions FCFA ; Travaux en cours : 31 milliards 882 millions FCFA ; travaux en phase de démarrage: 56 milliards 221 millions FCFA.





Dans le sous-secteur des infrastructures, le Gouvernement avait pris deux engagements majeurs à savoir le désenclavement de la région par l'aménagement et le bitumage de la boucle du Boudier et la construction du Pont de Marsassoum. Deux projets qui ont coûté respectivement 38,17 milliards FCFA et 21,9 milliards FCFA. Aujourd'hui, grâce à la vision éclairée de Son Excellence le Président Macky Sall, ces deux vieilles doléances des habitants de Sédhiou ont été satisfaites.





16 projets achevés pour 76 milliards 99 millions FCFA investis





Sur la période allant de 2013 à 2022, 16 projets ont été achevés dans le sous- secteur des infrastructures routières dans la région de Sédhiou pour un linéaire de 510,485 Km de routes dont 219 Km de routes revêtues, 291 km de pistes et un pont de 485 mètres linéaires. Des investissements qui ont nécessité un montant global de 76 milliards 99 millions FCFA.





Deux projets routiers en cours pour 31,8 milliards FCFA