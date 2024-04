Séminaire du gouvernement : les mots forts de Sonko aux ministres

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a porté la réplique à ceux qui invoquent l’inexpérience au poste de ministre de la plupart des membres de son gouvernement pour prédire un échec des nouvelles autorités ou de grandes difficultés dans la conduite des affaires. «Il n’y a pas d’école pour former un ministre», a asséné le numéro 2 de l’Exécutif lors du séminaire gouvernemental, tenu samedi.



Dans ses propos repris par Les Échos, Sonko reconnaît que, certes, «la majorité des ministres en sont à leur première expérience». Mais, s’est-il empressé d’ajouter, d’après le journal, il demeure convaincu «que chacun et chacune [des membres de l’équipe qu’il dirige] ont le potentiel et les dispositions pour être le meilleur ministre de l’histoire du Sénégal dans son domaine».



Si cette sortie du Premier ministre constitue une réponse sèche aux sceptiques, elle vaut également discours de motivation pour les membres du gouvernement.