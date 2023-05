Séminaire programmatique : Le PRP promet "un Sénégal bon à vivre et beau à voir"

Dethié Fall a présidé le séminaire-programme du Parti républicain pour le progrès (PRP). Selon M. Fall, il faut un Sénégal bon à vivre et beau à voir. "Le pays est majoritairement jeune et la jeunesse est synonyme d'énergie et de force. Il en est de même pour les femmes porteuses de développement et de sociabilité. C'est pourquoi il faut impliquer tout le monde dans la gestion du pays", dit-il.





En effet, le président du PRP affirme être capable, du haut de ses 19 ans d'expérience politique et 22 ans d'expériences professionnelles, ainsi que le fait d'avoir participé à la rédaction du programme du parti.





Seulement, il fallait, à son avis, adopter une démarche inclusive et participative, et permettre à chacun dans son domaine et sa spécialité de donner son avis. Il s'agit d'aboutir à une seule finalité : faire de sorte que tous les Sénégalais, d'ici et d'ailleurs, dans chaque secteur, puissent se retrouver dans le programme. Les besoins des Sénégalais doivent être les priorités de notre structure sans aucun complexe vis-à-vis de qui que ce soit.





Dans la même dynamique, Abdourahmane Sall, cadre, explique qu'il s'agit de parler du Sénégal. "Les deux alternances que notre pays a connues n'ont pas répondu aux attentes de la population. Et aujourd'hui, Macky Sall n'a pas de raison pour ne pas respecter la Constitution et les Sénégalais vont aller vers des élections où ils vont voter par choix programmatique", dit-il.





Il est revenu sur le train de vie des Sénégalais, de la pauvreté extrême, de l'économie morose, malgré les croissances annoncées par l'État, l'invasion des multinationales qui profitent de nos plus grands marchés et que les retombées ne profitent pas aux nationaux. Le Sénégal est endetté avec un déficit budgétaire qui ne dit pas son nom. "On nous vante le gaz et le pétrole pendant que les populations souffrent".





Selon lui, le président du Parti républicain pour le progrès est la solution à tous ces maux. Il va falloir faire de sorte que les besoins primaires des Sénégalais soient assurés. Ensuite, il faut la transformation économique avec un modèle totalement souverain. Ainsi, nous allons retrouver notre souveraineté économique, alimentaire, culturelle, démocratique, industrielle qui sera portée par le secteur privé et public national pour une indépendance totale", affirme M. Sall.