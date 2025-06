Sénégal 2050: Thierno Bocoum attaque le gouvernement sur la Loi de Finances Initiale 2025

Le leader de l’Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (AGIR), Thierno Bocoum ne lâche pas les autorités étatiques. Cette fois-ci, il a attaqué la Loi de Finances Initiale 2025. Laquelle, dit-il, « s’appuie sur les données de 2023, alors même que ces chiffres ont été vivement contestés par ceux qui nous dirigent ».





« Aucun travail de sincérisation budgétaire n’a été fait après le verdict financier de la Cour des comptes. Aucune loi de finances rectificative n’a été déposée pour ajuster la trajectoire économique à la réalité. On continue simplement, comme si de rien n’était, avec des chiffres déclarés erronés, des écarts non corrigés et des engagements vagues. Dans ce contexte, la prétendue vision 2050 présentée récemment apparaît comme un exercice de projection vide », dénonce le président d'Agir-Les leaders.





Selon lui, comment prétendre planifier les 25 prochaines années d’un pays quand on refuse d’assainir les comptes hérités de l’année précédente ? Il ajoute : « Comment prétendre tracer des lignes stratégiques d’ici 2050 quand on ne publie même pas les rapports trimestriels d’exécution budgétaire en 2025 ? Il est impossible de parler de cap quand on navigue à vue. Il ne suffit pas de dire qu’on veut rompre avec les pratiques d’hier ».





Pour finir, Thierno Bocoum affirme : « Encore faut-il avoir quelque chose à proposer en retour. Jusqu’ici, ce qui est proposé n’est ni structuré ni crédible ni durable. Le Sénégal mérite mieux que des incantations. Il mérite un cap clair, des chiffres sincères et un projet de société solide construit pour les citoyens et non contre la vérité ».