Sénégal-Arabie Saoudite : Les chambres de commerces des deux Etats signent des accords de coopération

Khalid Ben Abdulaziz Al-Falih, ministre de l’investissement du Royaume d’Arabie Saoudite, a bouclé sa visite d’Etat de jours au Sénégal au ministère des affaires étrangères. Venu avec une forte délégation composé d’investisseurs privés saoudiens, avec en tête de liste le Président de la Fédération des Chambres de Commerce Saoudienne, Monsieur Ajilan bin Abdulaziz Al-Ajlan, Al-Falih a procédé, au côté de Me Aissata Tall Sall, à la signature d’un accord sur la protection des investissements entre les deux Etats. Par la suite, les deux chambres de commerce des deux pays ont, elles aussi, paraphé un accord de coopération. L’institution sénégalaise représentée par son président, Serigne Mboup revient sur le bien fondé de cet acte : « Cet accord de partenariat entre dans le cadre de la promotion du commerce, de l’investissement et de la coopération économique de nos deux États respectifs, dont l’objectif principal est de contribuer au renforcement du rôle et des missions de notre secteur privé au développement de notre économie nationale ».





Dans son allocution, le président de l’Union Nationale des Chambres de commerce, d’Industrie et d’Agriculture du Sénégal (UNCCIAS) a souligné la présence accrue des chambres de commerce dans les régions du pays, ce dans un souci de proximité au profit du secteur privé.





Rappelant l’appartenance du Sénégal à l’organisation de la Coopération Islamique (OCI), Serigne Mboup estime que ce partenariat permettra d'accroître les échanges entre les deux pays et « d’élargir la coopération économique et industrielle entre les entreprises et les organisations saoudiennes et sénégalaises ».