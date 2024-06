Sénégal : La subvention à l’énergie a coûté près de 1800 milliards ces trois dernières années (FMI)

Sur les trois dernières années cumulées, la subvention à l’énergie a coûté près de 1800 milliards de Francs Cfa à l’État du Sénégal. C’est une alerte faite par Edward Gemayel, chef de mission du Fond monétaire international (FMI) en conférence de presse ce mercredi 19 juin au ministère des Finances et du Budget. Ces subventions, non ciblées, très chères « ont coûté cette année au-delà de 500 milliards de francs CFA ». Ainsi, « il serait important que ces subventions soient ciblées et reviennent aux structures qui en ont vraiment besoin. », a déclaré le chef de mission du FMI qui recommande par ailleurs une réduction progressive des subventions à l’énergie.











Par ailleurs, selon FMI, les exonérations fiscales sont un manque à gagner assez considérable et sont estimées à près de 900 milliards. En ce sens, M. Gemayel encourage les efforts fournis par le nouveau régime et suggère la poursuite de « la mobilisation des recettes fiscales pour atteindre les objectifs du gouvernement » et une rationalisation des exonérations.