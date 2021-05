[PHOTO] Sénégal : Ousmane Sonko, déjà dans les habits de chef d'Etat ?

Ousmane Sonko en posture de Président

Il aspire à devenir chef de l'Etat et en a incarné la posture. Et les évènements de mars dernier auxquels son nom restera à jamais attaché, semble-t-il, on fini de le positionner en challenger du chef de l'Etat Macky Sall. Poursuivi dans une affaire de viol supposé, Ousmane Sonko, chef de l'opposition sénégalaise a été placé sous contrôle judiciaire, et donc interdit de quitter le territoire sénégalais alors qu'il devait se rendre à Lomé pour prendre part à un colloque sur l'Eco, conclave sur la future monnaie censée remplacer le vieillissant franc Cfa.





Une monnaie dont Sonko est l'un des principaux détracteurs attitrés à côté de Guy Marius Sagna, activiste leader de "Frapp / France-dégage". N'empêche, à l'aide des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le président et leader de Pastef a pris part à cette conclave, à distance et depuis Dakar. A l'occasion, le prétendant au fauteuil présidentiel au Sénégal s'est flaqué du drapeau sénégalais et du drapeau de la Cedeao.