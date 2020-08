SENELEC-AKILEE : "L'exploitation du système par Akilee pendant la période d'exclusivité de…"

Akilee met le système à la disposition de Senelec mais c'est le personnel de Akilee qui en assure l'exploitation pendant cette période même si celui de Senelec en a la compétence. Par conséquent, c'est Akilee qui lit les compteurs et dit à Senelec ce que chaque client doit payer à la fin de chaque période de facturation. Akilee reste propriétaire de la licence du système et à la fin de la période s'il n'y a pas d'accord, Akilee emporte son système et remet juste à Senelec la documentation malgré le coût payé par Senelec pendant les 10 ans qui s'élève à environ 9 milliards F CFA. C'est une question de sécurité nationale. Aucun Sénégalais ne peut accepter que l'on puisse transiger. Je rappelle juste qu'un système identique a été proposé gratuitement à Senelec par un fabricant pour un achat unique de 300 000 compteurs. Senelec dispose d'un système qui fonctionne depuis 2018 avec 12 000 clients et qu'il était plus facile et moins onéreux de faire son extension que d'en acheter un nouveau et à ce coût. Avant Akilee, c'est ce que Senelec fait depuis 2018 et continuera de faire sans nul doute.