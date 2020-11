Senelec/Petrosen : Des réformes en cours (ministre)

Ministre du Pétrole et du Gaz, Aissatou Sophie Gladima

Des réformes en profondeur de la Senelec et de Petrosen seront bientôt engagées. L'information est donnée par le ministre du Pétrole et des énergies, Aissatou Sophie Gladyma qui compte répondre à la volonté du président Macky Sall.





Lors d'un sargal organisé à Joal-Fadiouth par la population, le nouveau ministre du Pétrole et des énergies a assuré : "Aujourd’hui, avec la Senelec, la numérisation a déjà démarré, mais il faut qu’on aille plus en profondeur. Il faut donc continuer cette réforme. Ce qui est aussi valable pour Petrosen. On a Petrosen Holding, Petrosen Aval et Petrosen Exploration. Cela constitue une réforme qu’on a démarrée et que nous devons poursuivre. Ce, par rapport aux blocs pétroliers que nous devons mettre en vente et mettre en compétition’’.





Le ministre estime que la Senelec doit rester une structure nationale forte qu’on doit enrichir.

"Nous devons donc mener cette réforme et, pour cela, je compte sur mes équipes, mais également sur les consultants de notre pays qui peuvent nous aider. Aujourd’hui, nous comptons sur la découverte de gaz. Nous avons beaucoup de gaz qui ont été découverts et il y a déjà Gadiaga qui en fournit. Nous voulons parvenir à ce que dans tous les domiciles, on puisse avoir le gaz comme en France ou ailleurs où vous avez l’électricité

et le gaz moins chers. Le pétrole est une ressource fossile mais épuisable. On va l’exploiter. Mais il ne faudrait pas s’attendre à ce que cela continue sur des siècles. C’est juste pour des années’’, relativise-t-elle.





Aissatou Sophie Gladyma interpelle tous les acteurs pour "qu’on se prépare à substituer la raréfaction du pétrole".