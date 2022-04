Senghor, Diouf, Wade et Macky : Mimran désigne son Président préféré

Dans l’entretien qu’il a accordé à Walf Quotidien, Le Quotidien et L’Observateur, Jean-Claude Mimran répond à une question sur ses relations avec les quatre présidents du Sénégal. Le patron de la Compagnie sucrière du Sénégal (CSS) a confessé sa «préférence» pour le premier chef de l’État.



«Feu Léopold Sédar Senghor était un ami de mon père, confie-t-il. Depuis avant la guerre. Ils se sont battus ensemble pour l’industrialisation de l’Afrique.»



Mimran a «eu également un faible pour le Président Wade». «C’est d’abord l’acteur de la première alternance démocratique au Sénégal, c’est quelque chose. Il avait une bonne vision de l’Afrique, salue l’homme d’affaires de 77 ans. Il était mal entouré certes, mais je retiens que c’est un homme bien.»



Et le successeur de Wade ? «Mes relations avec le Président Macky Sall sont bonnes, même si on se voit très peu. La dernière fois que je l’ai vu, c’était il y a deux à trois ans», renseigne Mimran. Qui n’a pas dit un mot sur Abdou Diouf.