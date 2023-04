Sept mois après leur installation : Les députés de Yewwi dressent leur bilan





Les députés de la 14e législature ont été installés depuis le 12 septembre 2022. Un jour d'installation qui a annoncé les couleurs de ce qu'allait être le nouveau Parlement. Sept mois après, les députés du groupe parlementaire de l'opposition, Yewwi Askan Wi ont fait face à la presse pour dresser un premier bilan.





"Nous avions promis d'apporter la rupture et nous avons fait de notre mieux pour respecter notre parole", a rappelé le député Ayib Daffé. "Nous avions soulevé les contradictions du budget présenté et aujourd'hui, on se rend compte que l'avenir nous a donné raison. Dès la fin de la session budgétaire, les prix des denrées ont connu une hausse due au surendettement", a-t-il poursuivi.





S'agissant des actes posés par ses collègues du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, Ayib Daffé révèle que "105 questions au gouvernement dont 62 questions écrites ont été posées. Parmi les 62, seules 18 réponses ont été reçues".





Par ailleurs, "30 questions orales traitant de problèmes en rapport avec plusieurs domaines comme la pêche ont été déposées sur la table du gouvernement et qui restent jusque là sans réponse, comme les 13 questions d'actualité", fait savoir le parlementaire.





En outre, "trois résolutions pour l'ouverture de commissions d'enquête parlementaires sur la poste, sur les 45 milliards dépensés pour l'achat d'armement pour les agents des eaux et forêts et sur le contrat qui lie l'Etat du Sénégal au courtier en armement Idan Perezt".





"Nous avons aussi demandé l'ouverture d'enquêtes parlementaires pour que des ministres cités dans le rapport de la Cour des comptes soient traduits devant la Haute cour de justice, mais aussi pour que les ministres de l'Intérieur et de la Défense soient aussi traduits pour les actes de répression notés durant certaines manifestations causant même la mort d'une vingtaine de personnes", poursuit le député de Yewwi. En sus, "deux propositions de loi ont été déposées".





Par ailleurs, au nom des parlementaires, Ayib Daffé a déploré l'inertie notée au niveau de l'hémicycle. "Depuis le mois de décembre, il n'y a pas eu de plénière, alors que le gouvernement doit venir toutes les deux semaines à l'hémicycle pour répondre aux questions. Il y a une ambition de bâillonner le peuple, par le président Amadou Mame Diop", a-t-il lâché.





Pour rappel, il ne reste que 67 jours pour la fin de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. "Un temps court pour pouvoir étudier toutes ces questions", déplore Birame Souleye Diop, président du groupe Yewwi Askan Wi.