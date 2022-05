Septième anniversaire - Mouvement démocratique pour le Développement intégral du Sénégal (MDIS)

Samba Ndiaye, Directeur général de la Société Les Grands Trains du Sénégal (GTS-S.A)

A l’occasion de son septième anniversaire (07 Mai 2015 - 07 Mai 2022), le Mouvement Démocratique pour le Développement Intégral du Sénégal (MDIS/LIGGEY SENEGAL) s’est réuni sous la présidence de son leader, Samba Ndiaye, Directeur général de la Société Les Grands Trains du Sénégal (GTS-S.A) afin de faire le bilan de ses activités et de réaffirmer son engagement aux côtés du Président Macky Sall, pour la réalisation de ses ambitions pour le Sénégal.





I. LES ACTIONS REALISEES





Le Mouvement Démocratique pour le Développement Intégral du Sénégal (MDIS/LIGGEY SENEGAL) a été porté sur les fonts baptismaux le jeudi 07 Mai 2015. Après son lancement, le MDIS a réalisé plusieurs actions phares résumées comme suit :



- Mise en œuvre le dimanche 15 Novembre 2015 du programme dénommé « PUDC-MDIS : MÊME COMBAT », pour venir en soutien à certaines localités du pays. Ainsi, des habits et des fournitures scolaires ont été distribués à 600 élèves des villages de Gappo (région de Diourbel et Mbadd (région de Thiès ) ;

- Organisation d’une journée de consultations médicales gratuites à Pikine le samedi 23 Juillet 2016 ;

- Formation de nombreuses femmes , à travers le territoire national, aux différents métiers de transformation de produits agricoles ;

- Organisation d’un forum national avec comme thème « HABITAT SOCIAL RURAL DANS UN SENEGAL ÉMERGENT » , le 15 Décembre 2016 à la Chambre de Commerce de Dakar ;

- Mise en place de structures, démembrements du MDIS. Il s’agit de : MDIS-JEUNES, MDIS-CADRES, MDIS-FEMMES ,

- Installation de cellules dans différentes régions du pays, ainsi qu’au Maroc.





II. AXES DE REFLEXIONS ET DE PROPOSITIONS

Depuis sa création, le MDIS a mené des réflexions et fait des propositions dans divers secteurs de la vie sociale, économique et politique du pays. Elles sont entre autres :

- La nécessité de renforcer le PUDC et le PACASEN qui constituent de véritables leviers de développement territorial ;

- La mise en place progressive du service civique militaire obligatoire (3 mois maximum), pour inculquer aux jeunes des valeurs républicaines et les former à des métiers structurants ;

- La modernisation des habitations en milieu rural, en développant une politique d’habitat social adaptée aux réalités de ces milieux ;

- La pérennisation du « OUBI TEY DIANG TEY » et la restructuration des programmes scolaires afin qu’ils soient adaptés aux besoins de notre pays en termes d’apprentissage, de formation et de compétence ;

- La continuation d’un dialogue politique et social sincère pour la stabilité du pays ;

- La réaffectation du Building administratif et sa connexion physique à l’Hôpital Principal pour augmenter sa capacité d’accueil et son statut d’hôpital de dimension internationale ;

- L’appui et la protection des couches vulnérables, notamment les enfants de la rue et les personnes vivant avec un handicap .





III. REMERCIEMENTS AUX MEMBRES ET SYMPATHISANTS DU MDIS ET SOUTIEN AUX POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT DU PRESIDENT MACKY SALL





À travers son Président, le Comité d’Initiative remercie vivement et félicite chaleureusement ses membres et sympathisants, pour leur fidélité et leur engagement sans faille à toujours porter notre mouvement vers l’avant.





Le MDIS félicite également le Président de la République pour ses nombreuses réalisations dans le pays. Il réaffirme son engagement à ses côtés, pour continuer à positionner le Sénégal sur la voie de l’émergence, comme en attestent les nombreux projets réalisés ou en cours dans tous les secteurs socio-économiques.