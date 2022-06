Séquelles des investitures : Le PS tient un BP de feu aujourd’hui, le procès du compagnonnage avec BENNO en ligne de mire

Après le Secrétariat exécutif national (Sen) qui se veut une réunion technique de préparation du Bureau politique (BP), c’est aujourd’hui que les socialistes vont tenir la réunion du BP proprement dite.





D’après Les Échos qui donne l'information, la parole sera libre et donnée à qui veut la prendre, puisque c’est une réunion élargie. Et de ce qu'en sait le journal, ça risque de partir en vrille devant Aminata Mbengue Ndiaye.

Déjà avant-hier, juste après la communication qu’Abdoulaye Wilane a faite pour rendre des conclusions du Secrétariat exécutif national, les membres de l’Initiative de réflexion et d’action socialiste (IRAS), ont fait une sortie.





Ce fut pour dire que la déclaration du porte-parole du dernier Secrétariat exécutif national (SEN), en l’occurrence Abdoulaye Wilane, n’engage que sa propre personne mais nullement le BP, seule instance habilitée, convoqué que ce samedi pour statuer sur les investitures de BENNO».





Les frondeurs dénoncent et condamnent, avec la dernière énergie, l’opacité et la précipitation avec laquelle le Secrétariat exécutif national (SEN) a conduit les opérations en l’absence de toutes consultations des instances du parti : le Bureau politique et le Comité central.