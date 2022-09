Série d’accidents à Sindia à Koussanar : La réaction de Macky Sall

Macky présente ses condoléances aux familles des victimes

Les accidents enregistrés entre Koussanar et Sindia, ces derniers jours, ont fait plus d'une dizaine de victimes, laissant leurs familles dans une totale tristesse. Le chef de l’Etat, Macky Sall, a présenté ses condoléances à travers un post sur sa page facebook. « J’exprime ma solidarité suite aux accidents de la route survenus à hauteur de Koussanar et de Sindia. Je présente mes condoléances aux familles des personnes décédées et souhaite prompt rétablissement aux blessés », a compati le président de la république, Macky Sall.





Enfin, le chef de l’Etat invite les automobilistes à redoubler d’efforts sur la route : « J’invite à plus de prudence et de responsabilité sur les routes ».