[1 jour, 1 ministre] Serigne Guèye Diop : Le modernisateur de Sandiara aux manettes du ministère de l’Industrie et du Commerce

L’homme qu’il faut à la place qu’il faut ! La nomination de Serigne Guèye Diop a la tête du Ministère de l’Industrie et du Commerce ne pouvait pas souffrir d’une moindre contestation. Tous ceux qui sont passés dans sa commune, ont la transformation en cours. Rien dans cette zone, il a réussi la prouesse d’attirer une quinzaine d’usines, fera de Sandiara, un pôle industriel en gestation loin de Dakar. Le docteur Diop envisage de reproduire le même schéma sur tout le territoire sénégalais. Seneweb vous dresse le profil du natif de Faylar.



Le nouveau ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop n’est pas en terrain inconnu. L’ancien pensionnaire de l’école des cadres ruraux de Bambey est un agronome pointu qui a commencé ses études supérieures au Sénégal avant de s’envoler pour la France, où il se spécialise en agronomie à l’École nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires (Ensia) et à l’Institut national d’études supérieures agronomiques de Montpellier (Supagro). Il est titulaire d’un doctorat en biochimie et en sciences alimentaires.





Le natif de Faylar , un village de la commune de Sandiara, dans la région de Thiès, est connu comme étant la cheville ouvrière de l’une des 3 zones économiques spécialisées [celle de Sandiara]. Cet ancien ministre conseiller de Macky Sall est défenseur d’une intégration économique africaine notamment par l’industrialisation et l’Agriculture.





L’objectif de celui que ses collègues surnommaient le “lion de Djéguémé” est clair : « réaliser une véritable révolution industrielle du Nord au Sud, d’Est en Ouest sur l’ensemble des 46 départements du pays afin d’exploiter pleinement les potentiels de la nation et de ne plus dépendre des pays étrangers » affirmait le désormais ex-maire de Sandiara lors de la cérémonie de passation de service le 11 avril.





Son parcours peut bien légitimer les motivations de celui qui fut Directeur Général du centre de recherche et de développement du groupe Nestlé pour les 53 pays de l’Afrique de 2009 à 2013. Durant ses années à la tête du pôle recherche de la branche Afrique de Nestlé, ou disons tout au long de sa carrière, celui qui a obtenu plusieurs brevets notamment dans la transformation de céréales et de légumineuses tropicales, a toujours tenu à valoriser des talents locaux. « Je faisais en sorte de recruter des Africains ; non pas par favoritisme, il s’agissait davantage d’une solidarité bienvenue et d’un choix professionnel raisonné car, au fond, qui connaît mieux l’Afrique que les Africains eux-mêmes ? », ainsi se confiait le désormais ex maire de Sandiara à nos confrères de Jeune Afrique en novembre 2022 dans un portrait éco qui lui a été consacré.

Pour Serigne Guèye Diop, le Sénégal est riche et regorge de potentiels et de ressources. Ces dernières, peuvent « être transformées d’abord sur le plan agro-alimentaire, valorisées grâce à l’industrialisation et celle-ci répondra à nos besoins d’indépendance, d’emploi et à notre fierté nationale » affirme Dr Diop.



Sandiara au coeur



Revenu s’installer définitivement au Sénégal en 2014 pour contribuer à l’émergence du pays, le docteur en agronomie a fondé en 2012 une organisation non gouvernementale nommée « Un passeport pour l’avenir » pour l’éducation des jeunes. Serigne Gueye Diop a ainsi œuvré dans la construction du lycée de Sandiara de 2007 à 2012 après celle du collège.





Depuis 2020, la mairie de la commune offre également l’équivalent de 6 millions de Fcfa aux écoles et lycées des 22 villages pour l’achat de fournitures pour les élèves. En 2021, l’an durant lequel il a été désigné meilleur maire du Sénégal, la mairie de Sandiara a alloué un budget de 10 millions de F CFA en bourse aux étudiants originaires de la commune, présents dans diverses universités du Sénégal.





Tout au long de ses mandats de maire, 2014, 2016, 2022, M. Diop a mené une politique de création de richesses, basée sur la construction d’infrastructures et sur l’accueil d’investissements et d’entreprises grâce au marketing territorial. Cette politique surnommée « Plan Sandiara Émergent » a pour objectif d’encourager les cultures maraîchères en complément de la culture de l’arachide et du mil. Il a démontré qu’il est bien possible de pratiquer l’agriculture, le maraîchage en dehors de la saison des pluies.