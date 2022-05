Serigne Mboup: « Pour des raisons dont nous ignorons les détails, notre candidature a été rejetée »

Après le rejet du parrainage de la coalition And Nawlé et And Ligueey pour les prochaines élections législatives, le président Serigne Mboup et les membres de ladite coalition ont tenu un point de presse, le jeudi 12 mai 2022, afin de mettre en lumière la raison du rejet de leur candidature.



A cet effet, Serigne Mboup précise n’avoir aucune idée sur ce qui justifie cette décision de la Commission de réception des dossiers de candidature.







«Nous avons réussi à mobiliser des milliers d’adhérents et nous avons eu à collecter plus de 80.000 parrains. Le 03 Mai dernier , Mbaye Ngom, notre mandataire a déposé nos parrainages après avoir fourni notre caution", a déclaré Serigne Mboup.



Mieux, il précise que "le 07 Mai notre candidature a été déposée. Tout était complet sans réserve. Et, le 09 Mai également, le contrôle électronique des parrains a été effectué".