Serigne Mboup : "Le secteur du transport peut se développer à travers le partenariat privé-public"

L’ancienneté des voitures, les embouteillages tracassent le leader du mouvement And Nawle qui s'est prononcé sur le secteur du transport. Pour une meilleure organisation de ce secteur, Serigne Mboup propose le partenariat public-privé et favorise les entreprises locales.







« C’est à travers le transport logistique qu’on peut évaluer un travail. Parce que c'est le travail que l’on veut abattre. Si l’on ne détient pas un bon système de transport, ça ne va pas marcher. Du coup, il faut que les transporteurs aient des voitures de qualité», déclare-t-il.





Serigne Mboup trouve que le partenariat public-privé est plus bénéfique, en plus de la digitalisation du transport. « Dans le domaine du transport, notamment Dakar Dem Dikk ou BRT ou TER, s’il procédait à travers un partenariat public-privé avec des entreprises locales, on pourrait interconnecter le Sénégal, digitaliser le transport de sorte que la mobilité des personnes soit flexible ».





Favoriser le transport en commun, le transport aérien et le transport maritime va réduire les embouteillages, selon le maire de Kaolack. « Ça va considérablement diminuer la circulation des voitures, car les personnes préféreraient être dans de bons bus au lieu de prendre des voitures particulières. En Europe, il y a beaucoup plus de voitures de transport que de voitures particulières. C’est tout le contraire au Sénégal où, dans la circulation, on voit 100 particuliers pour une seule voiture de transport".





Mais "il y a autre chose : le développement du transport maritime. Nous avons 700 km de côtés, alors que dans la mer, pas de route ni de feu rouge, ça ne coûte rien, ça demande juste la disponibilité de bateaux qui ont une bonne navigabilité, capables d’aller et de venir".





Avec le développement du transport aérien, Serigne, avec son programme "Yokk ba yek ko", estime que "ce secteur est arrivé à un moment où les prix seront moins chers, si nous avons dans chaque capitale régionale un avion. Le transport aérien deviendrait moins cher, parce que prendre une voiture et mettre 100 mille francs de carburant pour Saint-Louis, c'est cher ».





Le leader du mouvement And Nawle a effectué également des visites au marché central de Teungueth, au marché Keur Mbaye Fall et au marché Sicap Mbao.