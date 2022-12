Serigne Mor Mbaye sur le 3e mandat : « La communication de Macky est un danger pour le pays »

Serigne Mor Mbaye sur le 3e mandat

Interpellé sur une troisième candidature de Macky Sall, Serigne Mor Mbaye pense que cette communication de Ni Oui, ni Non de Macky Sall, ne fait qu’augmenter la tension dans le pays. « Le président Macky Sall devrait depuis longtemps consolider sa parole parce que c’est lui qui avait dit que c’était son dernier mandat. Mais qu’il maintienne les gens dans cet état de ni Oui, ni Non, c’est un danger pour le pays», a averti Serigne Mor Mbaye, sur les ondes de la RFM.





Le psychologue clinicien invite le chef de l’État à cultiver le respect de la parole : « Je pense qu’il a une grande responsabilité parce que ce peuple l’a accompagné, l’a élu. Ce qui est élégant, c’est de pouvoir dire les choses tout à fait claires. Et les choses, tout à fait claires, il les a dites, il faut qu’il le répète pour qu’on contribue à apaiser encore la situation. Il ne peut pas se dédire, on ne peut pas manipuler un peuple mature. Il y a une lame de fond qui ne permettra jamais cela et il nous mène vers une situation qui sera regrettable pour notre pays. Je pense que ceux qui le soutiennent à l’extérieur, et pour qui il roule, devraient savoir cela ».





“Nous sommes dans un contexte sous-régional tellement délétère qu’il faudrait préserver la paix civile en respectant les choses clairement”, a-t-il poursuivi.