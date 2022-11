Session budgétaire : Des doléances à la pelle sur la table de Mansour Faye

Le projet de budget 2023 du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement est arrêté à 925.078.513.903 F CFA en autorisations d'engagement ( AE) et à 277.730.324.230 FCFA en crédits de paiement.





Lors de l'examen du budget, les députés ont salué certaines avancées significatives. Mais beaucoup reste à faire. Mansour Faye a été interpellé sur les questions liées entre autres à la construction de la route Salikégné-Coumba Kara-Dabo pour désenclaver la région de Kolda, sur le bitumage des tronçons Koumpentoum-Fass Gounass-Koutiaba Woloff-Payar, la réhabilitation de routes dégradées ou impraticables, l'insécurité routière...





Les parlementaires n'ont pas manqué d'invoquer le mauvais état de certaines routes à l'origine de graves accidents. Ils ont ainsi exhorté le Ministre à aménager des ralentisseurs sur certains tronçons routiers où des accidents sont souvent notés.





Les problèmes de surcharge constatés ont aussi fait l'objet de discussions. Ils ont invité les autorités à prendre des mesures idoines pour les éradiquer.





Concernant le volet ferroviaire, l'appropriation du TER par les populations a été vivement saluée.Cependant la relance des chemins de fer à l'intérieur du pays est aussi revenue sur la table. Cela va permettre de soulager les routes et ainsi désenclaver certaines localités comme Guinguinéo.