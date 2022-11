Session budgétaire : Woré Sarr adoube Macky Sall et s’attire les foudres de l’opposition

La parlementaire a commencé sa communication en remerciant le président Macky Sall d'avoir ''emboîté le pas de son père, Son Excellence le Président, Abdoulaye Wade”. Elle parle notamment du Plan Sénégal Émergent.





La députée a profité de son temps de parole pour revenir sur les qualités du Pape du Sopi. ''C'est l'homme qui a donné et qui a permis aux chauffeurs sénégalais de pouvoir payer des 'Tatas' et en même temps des taxis jaunes'', a tenu à rappeler Woré Sarr. Elle a aussi brossé certaines réalisations de l'ancien Président Abdoulaye Wade.





S'adressant au Ministre, elle a salué son travail en tant que maire à Saint-Louis. Cependant la parlementaire précise que cela n'aurait pas été possible sans celui qui a construit le pont “son excellence le président Abdoulaye Wade”.





Des éloges qui ont entraîné des récriminations et de réprobations dans les rangs de l’opposition.