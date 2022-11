[Vidéo] Session Budgétaire: Woré Sarr ressuscite la GOANA et lance des piques à Aly Ngouille Ndiaye

Wore Sarr lance des piques à Aly Ngouille Ndiaye, Ministre de l'Agriculture

Le Ministre de l'agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire fait face aux parlementaires pour le projet de budget de son ministère.





La député Woré Sarr a d'abord axé son temps de parole sur les réalisations de l'ancien président de la République.'' Je ne peux commencer sans parler d'Abdoulaye Wade et sa Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l'Abondance (Goana) sans oublier la transformation locale'', affirme la parlementaire. Elle a aussi interpellé le Ministre sur la situation de la Banque mondiale, les criquets dans les récoltes, les problèmes d'éleveurs entre autres.