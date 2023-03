Session ordinaire 2023 du Cese : Denrées de consommation et protection sociale au menu des débats

Le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Idrissa Seck, a présidé, ce mardi, la séance d’ouverture de la première session ordinaire de l’exercice 2023 de l’institution. Deux thèmes ont été retenus par le bureau : «Denrées de consommation courante et circuits de distribution», et «Financement durable de la Protection sociale au Sénégal».





Le choix du premier sujet trouve toute sa pertinence, selon Idrissa Seck, dans le contexte international actuel caractérisé principalement par les impacts de la Covid-19 et du conflit russo-ukrainien, dont le plus ressenti est la flambée des denrées de première nécessité qui continue d’affecter durement les ménages. Malgré tout, le président du Cese a salué les actions du gouvernement pour la maîtrise des prix. ‘’Il me plait ainsi de féliciter Monsieur le Président de la République pour tous ces efforts significatifs qui ont commencé à porter leurs fruits au bénéfice de nos compatriotes’’, a-t-il fait savoir.