Session ordinaire du Cese sur les effets de la pandémie : Le Cese délivre son satisfecit au personnel de santé

Les membres du Conseil Economique, Social et Environnemental ont, à l'unanimité, salué la bravoure, le courage et la mobilisation du personnel de santé durant toute la pandémie de la Covid 2019. Ils ont en particulier relevé la rapidité de la riposte qui s"est traduite par les résultats encourageants obtenus par le Sénégal dans la lutte contre la Covid 2019. Les résultats obtenus sont d'autant plus valorisants selon les conseillers que le Sénégal occupe la deuxième place dans le classement mondial des pays qui ont le mieux géré la crise sanitaire. Ils ont toutefois engagé le ministre de la Santé et de l'Action Sociale à pour suivre les efforts pour endiguer la maladie et pour la pérennisation des acquis.





Le Conseil Economique Social et Environnemental tient depuis ce mardi 15 septembre sa deuxième Session ordinaire de l'année 2020 sur le thème de la pandémie de la Covid 2019 et de ses effets sur le système de santé de notre pays. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, a ouvert le bal ce mardi par une communication sur la gestion de la pandémie au Sénégal.