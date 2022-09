[Audio] Sexisme, gestion clanique : Mimi Touré poursuit sa croisade contre Macky Sall

Aminata Touré continue de considérer le choix du président Amadou Mame Diop comme du népotisme. Sur les ondes de Radio France Internationale ( RFI), l'ancienne première ministre affirme sans détours que le choix de Macky obéit plus à une logique plus familiale que du mérite militant.



Mimi affirme qu'elle aurait pu se satisfaire d'un arrangement politique. « Simplement parce que nos organisations fonctionnent de manière rationnelle et que le critère de sélection devrait se baser sur le mérite », indique-t-ekle. A l'en croire: " Tout le monde n'a pas le bras long" .



En plus du népotisme Aminata Touré fait allusion au sexisme. « Je ne vois pas pourquoi les femmes doivent mener les combats pour qu'ensuite les hommes héritent de la gloire », dénonce-t-elle. " Le nombre de kilomètres que j'ai fait pendant la campagne électorale pour gagner les élections, l'actuel président de l'Assemblée nationale ne l'a pas fait", ajoute-t-elle.