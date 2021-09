Seydi Gassama : « La crédibilité de Y en a marre n’est pas en jeu »

Seydi Gassama sur le scandale des membres de Y en a marre

Pour beaucoup, le scandale dans lequel se sont engouffrés certains membres du Mouvement Y en a marre, en l’occurrence, Kilifeu et Simon, est le début de la descente aux enfers dudit mouvement. Un avis qui n’est du tout pas partagé par le Directeur Exécutif d'Amnesty International/Sénégal dans Sud Quotidien. Pour Seydi Gassama, « il faut éviter de réduire ces organisations à des personnes ».





Poursuivant, le droit-de-l’hommiste considère que Y en a marre est un « grand mouvement qui est structuré et présent dans tout le Sénégal ». La crédibilité du mouvement ne saurait être entachée.

Allant plus loin, Seydi Gassama tient pour responsables les libéraux. « Si on en est arrivé là, aujourd’hui, c’est la faute de l’Etat du Sénégal. Surtout avec l’avènement des libéraux au pouvoir, Macky Sall et Abdoulaye Wade, c’était une banalisation du passeport diplomatique ».