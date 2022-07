Seydi Gassama sur la mort de François Mancabou: «Si le dossier médical et l'autopsie révèlent qu'il a été torturé… »

Décès de Francois Mancabou

Le présumé membre de la «Force spéciale» est décédé. Il est mort, hier mercredi 13 juillet, vers 23h à l'Hôpital Principal de Dakar après plusieurs semaines d'agonie et de garde à vue, selon Seydi Gassama d’Amnesty international. «Nous exigeons que toute la lumière soit faite sur les circonstances de sa mort et surtout sur ce qui a pu se passer à la sûreté urbaine de Dakar où il était détenu. Nous dénonçons tous les obstacles qui ont été opposés par l'Etat au médecin mandaté par son épouse pour accéder au malade et à son dossier médical », a fulminé le droit de l’hommiste sur sa page Facebook, ce jeudi 14 juillet. Il a ensuite averti: «La torture est interdite en toutes circonstance et si le dossier médical et l'autopsie - qui ne doit en aucun cas être pratiquée par un médecin désigné par le seul parquet - révèlent qu'il a été torturé, les tortionnaires et l'Etat du Sénégal rendront des comptes».