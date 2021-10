Seydou Diouf : « Le jour où on me dira de réserver le poste de maire de Rufisque à l’Apr, ce sera la fin de notre compagnonnage »

Seydou Diouf, candidat à la Mairie de Rufisque

Que Macky Sall et Benno bokk yakaar se le tiennent pour dit ! S’ils tiennent encore à leur compagnonnage avec le secrétaire général du parti pour le progrès et la citoyenneté (Ppc), Seydou Diouf, ils plébisciteront sa candidature à la mairie de Rufisque ou organiseront une primaire entre les prétendants au poste. Dans un entretien aux allures de campagne avant l’heure, le président de la commission des lois de l’assemblée nationale souligne qu’il ne compte renoncer à sa candidature à la mairie de Rufisque pour rien au monde…quitte à rompre son compagnonnage avec l’Apr.





« Je ne dénie à personne le droit d’être candidat à la candidature. Par contre je le dis et le répète : si les choix reposent sur des critères objectifs en termes de degré d’engagement sur le terrain politique, de loyauté dans l’engagement militant, d’ancrage territorial, de parcours et d’expérience dans Bby, je ne me fais aucun souci. Le Ppc n’a aucun problème pour ‘compétir’ », déclare-t-il.