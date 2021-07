Seydou Guèye sur la nouvelle législation antiterroriste : "Tout Sénégalais qui s'attaque à cette loi n'aime pas le Sénégal"

La nouvelle loi antiterroriste issue de la modification du Code pénal et du Code de procédure pénale, continue d'alimenter les débats. Le ministre porte-parole de la présidence de la République, Seydou Guèye, qui joue les prolongations sur le plateau de l'émission "Objection" de ce dimanche sur Sud Fm, en fait une affaire de patriotisme.





"Sur la réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, j'estime que tout Sénégalais qui s'attaque à cette loi n'aime pas le Sénégal", lâche-t-il.





Il s'explique: "Quand on est confronté à un risque de cette nature qui a fait l'objet de résolutions des Nations Unies avec la mutation du terrorisme et qu'on dise qu'il faut aller dans ce sens… Pour être en cohérence avec les défis sécuritaires, il nous faut déqualifier notre législation pour notre sécurité collective et celle de notre sous-région."