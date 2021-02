Seydou Guèye sur le 3e mandat : «Pourquoi je n’en parle pas»

On dirait que c’est une patate chaude pour certains membres de la mouvance présidentielle. La question sur un probable 3e mandat du chef de l’Etat Macky Sall, risque de ne pas avoir de sitôt une réponse claire, du côté de la majorité présidentielle.«Je n’en parle pas. Vous connaissez la règle. Nous avons comme ligne de ne pas nous mêler de ce débat», a expliqué le coordonnateur de la communication de la présidence de la République et porte-parole de l’Alliance pour la République (Apr, au pouvoir) Seydou Guèye, ce 28 février, sur iRadio, dans l’émission «Jury du dimanche». L’invité de Mamoudou Ibra Kane ajoute : «Parce que nous sommes en début de mandat et nous allons nous consacrer aux Sénégalais.»A propos des élections locales, Seydou Guèye a rappelé que les opérations d’audit et d’évaluation du fichier électoral ont démarré et ont abouti à des consensus forts que sont l’audit et l’évaluation du processus électoral.«C’est une excellente nouvelle. Le parrainage est en discussion. Ces élections se tiendront en 2021. Les Législatives sont prévues en 2022. C’est cela l’agenda. Ce qui importe, c’est que nos élections soient organisées de façon régulière, transparente et de façon inclusive. La démocratie, c’est les consensus. Le couplage est un scénario qui peut se défendre», a assuré le coordonnateur de la communication de la présidence de la République et porte-parole de l’Apr.