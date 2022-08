Sheikh Alassane Sène exclu de la coalition Natangue Askan Wi

Sheikh Alassane Sène a été exclu de Natangue Askan Wi, annonce un communiqué de la coalition. ”Monsieur Sène n’est plus lié en aucune façon à Natangue Askan Wi et ladite coalition se désolidarise de son action et l’invite à cesser de parler en son nom. Le cas échéant, elle n’hésitera pas à entamer une procédure judiciaire contre lui », annoncent Mohamed Diallo et ses camarades.



La coalition Natangue Askan Wi, se dit étonné de constater les sorties injustifiées de Sheikh Alassane Sène qui s’attaque frontalement au chef de l’Etat et à sa famille. Elle considère que cette attitude de Sheikh Alassane Sène « est aux antipodes » de leurs valeurs républicaines.



En outre, les responsables de Natangue Askan Wi dénoncent aussi le recours déposé par Sheikh Alassane Sène au Conseil constitutionnel en leur nom.