[Vidéo] Sicap-Liberté : Des familles militaires adhérent au programme de la candidate de Bby

Sicap-Liberté : Des familles militaires adhérent au programme de la candidate de Bby

Les familles militaires logeant dans le camp Dior Diatta de Liberté 6 ont accueilli ce mercredi 12 janvier, la candidate de la coalition Bby de Sicap-Liberté.





En vue de préserver la symbiose qui a toujours existé entre Sicapois et résidents du camp, Zahra Iyane s'est rapprochée de cette frange de la commune afin de leur présenter son programme, lequel tourne autour de 05 principaux axes. La candidate compte s'appesantir sur la formation et l'employabilité des jeunes, l'entrepreneuriat local des femmes et des catégories socio-professionnelles, la gestion du cadre de vie, les sports et loisirs sans oublier la santé avec 5000 bourses de couverture maladie universelle prévues pour les personnes âgées.





Consciente du problème d'addiction de certains jeunes et adultes de la commune, Zahra Iyane Thiam compte aussi mettre en place un centre de désintoxication, de formation et d'appui à la réinsertion de ce segment de la population, le centre "Défar", pour que tout Sicapois puisse participer à la croissance économique du Sénégal.





"Le temps de ces 15 jours de campagne ne doit pas donner place à la violence", souligne la candidate qui a été attaquée par quelques militants de la partie adverse lors de sa caravane de proximité. Toutefois, elle se dit plus forte et plus motivée que jamais pour battre campagne et remporter la mairie de Sicap-Liberté.