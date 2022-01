Sicap Liberté: Tamsir Sokhna, le candidat de Gueum Sa Bop qui défie Zahra Iyane Thiam

On aurait pensé que la candidate de la coalition Benno Bokk Yaakar, la ministre Zahra Iyane Thiam, était seule à bord. Pourtant, elle a des adversaires et pas des moindres. Parmi eux, le leader de la coalition Gueum Sa Bop dans ladite commune à savoir Tamsir Sokhna. L’opérateur économique est candidat à la mairie de Sicap Liberté pour les élections du 23 janvier.





Conseiller municipal depuis 1996, il comptabilise ainsi 25 ans d’expérience. Mieux, en 1994, il est arrivé à la 4ème position avec moins de 1497 voix sur 12 candidats.





Depuis le démarrage de la campagne électorale, ce membre fondateur du mouvement Adnd défaraat Sicap Liberté Liberté (Adsl) sillonne les maisons. Son programme s’articule autour d’une vision fondamentale qu’est «une gestion inclusive, participative et transparente». Son crédo est «servir les autres les autres et non se servir des autres». «Je suis très satisfait par rapport aux réactions constatées çà-et-là dans le cadre des visites de proximité caravanes et autres cérémonies. La cohésion d’équipe constitue le tremplin que la coalition... A cela s’ajoute un sentiment d’appartenance inouï chez les militants et sympathisants», a-t-il déclaré.





Selon lui, il veut le changement afin de faire retrouver à la Sicap sa valeur d’antan. De ce fait, sa gouvernance sera de «rénover la démocratie locale et instaurer une bonne gouvernance». Ainsi, Tamsir Sokhna a pour ambition de placer les Sicapois au cœur du processus de décision et de contrôle de l’action municipale, de mettre en place des normes de transparence conformes aux standards de bonne gouvernance avec une administration municipale efficace, d’investir dans l’éducation pour donner nos enfants les moyens d’accéder aux savoirs et de construire leur citoyenneté et dans l’insertion socio-économique des jeunes et des femmes afin de garantir le dynamisme économique de notre commune. « Je vais travailler aussi pour transformer notre cadre de vie dans une approche conciliant l’accès aux services urbains et la dimension écologique, renforcer les structures de santé de proximité et diversifier l’offre des soins tout en améliorant l’accès et la qualité du service, développer la pratique du sport en s’appuyant sur la pluridisciplinarité et faire de la commune un carrefour culturel national», a-t-il ce membre de Gueum Sa Bop.





In fine, Tamsir Sokhna dira : « Pour le bien-être des Sicapois et Sicapoises et j’ose espérer que tous nos efforts consentis depuis des années pour accompagner les populations se traduiront au soir du 23 janvier pour une victoire écrasante». Une victoire qu'espère aussi sa rivale et ministre de la Microfinance Zahra Iyane Thiam, candidate de la coalition Benno Bokk Yakaar.