Sicap Liberté : Zahra Iyane Thiam bat le rappel des troupes pour un succès éclatant lors des législatives

Les préparatifs pour les élections législatives battent leur plein au sein de la majorité présidentielle. Ainsi, la coalition Benno Bok Yakkar de Sicap Liberté s’est réunie, hier, au siège de ladite coalition sis à Sicap Liberté 2, sous la présidence de la ministre Zahra Iyane Thiam Diop. Celle-ci en a profité pour procéder à la “restitution de la rencontre entre le Président de la coalition et le département de Dakar d'une part et d'autre part valider le plan d'action dans le cadre des préparatifs des législatives”, renseigne un communiqué.





Lors de cette rencontre les camarades de la Ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire se sont engagés, “à se mobiliser pour faire adhérer massivement les Sicapoises et les Sicapois à la vision de notre majorité”. Dans cette optique, une assemblée générale sera organisée, dès la semaine prochaine.





Concernant la stratégie à adopter pour, Zahra Iyane Thiame Diop a plaidé “pour des actions concertées et une union sacrée des autres composantes qui ont accepté de soutenir l’action de la majorité, pour une victoire éclatante pour les prochaines échéances électorales”.