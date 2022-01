[Video] Sicap-Liberté : Zahra Iyane Thiam séduit la commune

Sicap-Liberté : Zahra Iyane Thiam séduit la commune

Pour son premier jour de campagne, la candidate à la mairie de Sicap-Liberté a frappé un grand coup. En effet, de Sicap-Liberté 1, à la station Baraka en passant par Liberté 2, 3, 4, 5 et 6, les militants sont venus massivement témoigner leur soutien à Zahra Iyane Thiam lors de son meeting d'ouverture cet après-midi du samedi 08 janvier.





Pour justifier leur choix porté sur la jeune candidate de Benno Bokk Yakaar, les populations de la commune ont avoué être séduites par les ambitions et projets de développement de cette dernière pour une commune neuve et modèle avec un accent particulier sur la formation et l'emploi des jeunes.





Aux préoccupations des populations, Zahra promet de mettre les bouchées doubles pour atténuer la souffrance de la commune dans le domaine de la santé, du cadre de vie et promet de venir en aide aux personnes âgées mais surtout aux personnes à mobilité réduite, des engagements différents des promesses habituelles de campagne.