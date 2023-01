Sidiki Kaba inaugure un poste de gendarmerie de proximité à Ndande et un centre d’instruction des gendarmes auxiliaires à Kébémer

Me Sidiki Kaba , ministre des Forces Armées

Le ministre des Forces armées a procédé à l’inauguration du poste de gendarmerie de proximité de Ndande et d'un centre d’instruction des gendarmes auxiliaires à Kébémer.





Sidiki Kaba estime que ces deux nouvelles unités de la gendarmerie "matérialisent la volonté politique du président Macky Sall, chef suprême des armées qui élève au rang de priorités nationales, au renforcement de la sécurité des personnes et des biens dans un contexte marqué par l’émergence de nouveaux enjeux sécuritaires".

Des investissements à saluer selon l’ancien major de la gendarmerie Khadim Diop, haut conseiller des collectivités territoriales et maire de Loro. « Le crédo de la gendarmerie c’est de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens; cependant, j’invite les jeunes à collaborer avec la gendarmerie et toutes les autres forces de défense et de sécurité pour le maintien de la stabilité sociale ».





La mise en place de ces deux unités de la gendarmerie dans le département de Kébémer traduit l’engagement de l’institution aux côtés des populations, la prise en compte des défis sécuritaires dans la zone, a fait savoir M. Kaba. « Ce poste de gendarmerie de proximité de Ndande répond à une demande sécuritaire légitime des populations; elle participe à la lutte contre la criminalité, le vol de bétail et le maintien de l’ordre», a déclaré le ministre des Forces armées.