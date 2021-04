Sidiki Kaba, ministre des Forces Armées : « C’est excessif de dire que Macky Sall a un mandat illégitime »

La rencontre organisée par le gouvernement du Sénégal a été aussi une occasion pour apporter la réplique suite aux « accusations » portées à l’encontre du régime sous Macky Sall. «De grandes accusations », aux yeux du ministre des Forces armées, Sidiki Kaba.« Je trouve que c’est excessif de dire que le Gouvernement du Sénégal est illégitime et que le président Macky Sall a un mandat illégitime. Cet argumentaire ne devrait pas être fait d’autant qu’il n’est pas fondé », a-t-il avancé, ce jeudi 8 avril, au cours de la conférence de presse tenue dans les locaux du Building Mamadou Dia.Sur ce, il est revenu les différentes élections qui ont été remportées haut la main par Macky Sall et ses alliés. « Toutes ces élections se sont déroulées de façon honnête, sincère et transparente », s’enorgueillit Sidiki Kaba.