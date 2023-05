Silence du Président Macky Sall : Bouna Kanté approuve

Alors que les tensions politiques s’intensifient au Sénégal, le Président Macky Sall brille par son silence. Une attitude qu’approuve et que défend Bouna Kanté.





Le Secrétaire Général de la Compagnie Générale Immobilière du Sahel (CGIS) considère que les “sorties intempestives de l’opposition ne dérouteront jamais le Président de la République” et n’influeront pas sur “son agenda”. Seneweb vous propose l'intégralité de son texte.





“Quand la parole est d’argent, le silence est d’or dit l’adage. J’y souscris. Nombre de nos compatriotes s’interrogent sur le silence du Président de la République en ces périodes troubles de la vie politique sénégalaise.





Penser que son Excellence Macky Sall est déconnecté des réalités sociales ou qu’il ne se soucie pas du quotidien de ses mandants c’est lui faire un mauvais procès. Estimer que le Président est dépassé par la situation de ces derniers jours c’est mal le connaître. Placer la peur dans le camp présidentiel, c'est méconnaître les hommes qui se battent aux côtés du Président de la République.





Les sorties intempestives de l’opposition ne dérouteront jamais le Président de la République. Ancien ministre de l’intérieur et ancien chef de gouvernement, il a appris à gérer des crises, à faire preuve de lucidité face à des situations complexes et inédites. Qui mieux que lui dans ce Sénégal où l’Etat prime sur tout, maitrise les rouages du pouvoir pour l’avoir vécu de l’intérieur et subi ses foudres de l’extérieur ? Le silence de Macky Sall doit intriguer ses adversaires.





Le Président de la République a un agenda. Il le déroule.





Le Président de la République a des obligations. Il les respecte.





Le Président de la République a un protocole. Il le respecte. Le Président de la République est la clé de voûte des institutions. Il les fera respecter.





Les sorties rageuses, menaçantes, passionnées et vindicatives d’un opposant à bout de course ne le déstabilisent pas. Il porte sur ses épaules le destin de tout un peuple, d’un grand peuple qui attend de lui un comportement de républicain. Face à la situation explosive que d’aucuns veulent rendre insurrectionnelle, le Président Macky Sall tient bien le gouvernail. Il reste un homme d’Etat dans toute sa splendeur et sa rigueur.”





Bouna Kanté

SG de la CGIS,