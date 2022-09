Silence sur un éventuel 3ème mandat : Youssou Ndour la nouvelle cible de l’opposition ?

Youssou Ndour la cible de l'Opposition

Attaqué via son groupe de presse mais plongé dans un silence assourdissant, Youssou Ndour est-il la nouvelle cible de l’opposition ? En effet, le quotidien L’Evidence qui en parle dans sa livraison du jour, renseigne que l’allié stratégique de Macky Sall est dépeint comme « le bras médiatique du pouvoir mais Ousmane Sonko, qui porte l’accusation, en a pris pour son grade ».





Il ajoute que « même s’il s’était engagé en 2012 contre la troisième candidature de Maître Abdoulaye Wade, le patron de GFM reste muet sur le projet prêté à son allié Macky Sall ». Cette posture et certainement le positionnement de son groupe de presse sur certains dossiers, selon le journal, semblent « pousser les ténors de l’opposition à le dénicher comme un allié du pouvoir ». Seulement, même s’il n’est plus fringuant comme du temps du « Feke Ma Thi Bolle », l’artiste sénégalais n’en garde pas moins une popularité qui dépasse les frontières nationales. D’ailleurs, soutient-il, « la sortie du leader de Pastef qui s’attaque à cette idole sénégalaise a provoqué une vaste réaction à travers le monde, et plusieurs sympathisants de l’opposition se sont braqués contre les ténors de YAW comme bouclier pour le symbole national ».