Sincérité dans la proclamation des résultats des élections : Les magistrats lèvent les équivoques

Les commissions départementales travaillent sur la base des procès-verbaux issus des bureaux de vote et aucun magistrat n'est présent dans ces dits bureaux au moment du dépouillement, selon le juge Ousmane Chimère Diouf. Le président de l'Union des magistrats du Sénégal a fait face à la presse ce jeudi pour parler de certains points qui concernent la justice.



Par contre, dit le magistrat, " tous les représentants de listes assistent à cette opération et signent les PV avec ou sans réserve".



A l'en croire, tous les représentants de listes participent à ces travaux des commissions et détiennent les copies. Ainsi, le magistrat affirme qu'il s'agit lever les équivoques liées à la sincérité de la proclamation des résultats.



Dans la même dynamique, il rappelle le rôle des magistrats dans le processus électoral qui a déjà commencé avec les élections locales.

" Il est noté un contentieux lié aux dépôts des listes. Il va se poursuivre avec la supervision des opérations pendant le scrutin par le billet des délégués de la Cour d'appel qui vont sillonner le territoire en se rendant au niveau des centres de votes. Il y aura aussi le travail des commissions départementales qui seront chargées de procéder au recensement des suffrages et de prononcer les résultats sans oublier le contentieux post-électotal lié à la contestation des opérations de vote et à la proclamation des résultats" conclut-il.