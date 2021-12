[Vidéo] Sira Ndiaye à l’opposition : «Votre haine pour le Président Macky Sall est-elle plus forte que votre amour pour le peuple sénégalais ?»

Le projet de loi numéro 38/2021 portant révision de la Constitution, relatif à la restauration du Poste de Premier ministre a été voté, hier. Ainsi, il revient dans l’ordonnancement institutionnel supprimé en mai 2019. Toutefois, les débats, au cours de cette séance plénière, ont été houleux. Si des députés de l’opposition soutiennent qu'il y a «des pièges sur le projet », ceux de la majorité présidentielle l’ont bien défendu. Parmi eux, la députée Sira Ndiaye. Mieux, elle a asséné ses vérités aux opposants lors de son intervention.



D’emblée, la parlementaire a lancé à l’endroit du ministre de la Justice, Me Malick Sall : «Nous sommes réunis aujourd’hui non pas pour polémiquer mais pour matérialiser le sens achevé d’un leadership, d’un homme averti, le Président Macky Sall. Chez un homme d’Etat, ce qui importe ce n’est pas qu’aussi d’avoir raison ou d’avoir tort mais c’est l’obligation à chaque moment de mettre en place un dispositif de prise en charge des préoccupations de nos concitoyens et c’est ce que le Chef de l’Etat a fait».



Selon elle, Macky Sall a pris toutes ses responsabilités sans se soucier des «qu’en-dira-t'on». «C’est pourquoi, quand il a pensé que la meilleure solution pour les Sénégalais était la suppression du Poste de Premier ministre, il l’a fait et vous qui n’aviez rien compris en son temps vous l’aviez dénoncé et décrié. Aujourd’hui, il s’est dit comme un bon leader qu’il faut quelqu’un pour l’accompagner et vous voulez lui refuser cela ?», peste-t-elle.



Poursuivant, Sira Ndiaye a déclaré : «Mais, vous de l’opposition de quoi êtes vous de nom ? Votre haine pour le Président Macky Sall est-elle plus forte que votre amour pour le peuple sénégalais ? Ou bien êtes-vous donc de ceux-là qui, quand le Président dit oui, vous dites non et quand il dit non, vous dites oui ? ». Ce, avant de conclure : « Je laisse le soin au peuple sénégalais à qui vous allez bientôt demander leur suffrage (Ndrl: les Locales), le soin de vous juger et de vous répondre. Chers collègues de l’opposition, continuez à vous opposer et nous de la majorité nous allons continuer avec le Président à bâtir un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous».